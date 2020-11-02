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'Yatıya Misafirim Var' yakında Kanal D'de!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 13:04 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 13:04

Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni yarışma "Yatıya Misafirim Var" farklı kültürlere sahip 5 şehirden yarışmacıları bir araya getirecek. Yatıya Misafirim Var yakında Kanal D'de başlıyor!


Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar "Konuklarımı en iyi ben misafir ederim" diyecek ve kıyasıya rekabet edecekler.
 
Yatıya Misafirim Var yakında Kanal D'de! 

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