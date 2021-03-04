'Yaşıtlarımdan daha bilinçliyim'

Ezgi Mola, 15 yaşından beri çalıştığı için çoğu yaşıtlarından daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söyledi

Ezgi Mola, BeStyle dergisine kapak oldu. “15 yaşımdan beri çalışıp, hem kendime hem aileme bakıyorum” diyen oyuncu, “Küçük yaşta mecburiyetten aldığım sorumluluklarım beni çoğu yaşıtımdan daha bilinçli ve olgun bir insan yaptı. Herhalde, ‘Kendini beğenmiş’ demesinler ve şımarık görünmeyeyim gibi, ‘Etraf ne der’ baskısı koydum kendime... Ama hiç gerek yok böyle otosansürlere” diye konuştu.

Uzun yıllar yer aldığı komedi projelerinden sonra dram dizisiyle adından söz ettiren Mola, “Mesleğin için kendini beslemeye nasıl devam ediyorsun?” sorusuna, “Kendimi iyi hissedecek yerlerde ve kişilerle birlikte olmaya, kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Huzurlu olmaya çabalıyorum. Ama bir iş yokken kendimi oyuncu olarak beslemek pek de benlik bir şey değil. Hayatın akışı içinde oyuncu değil; herkes gibiyim” dedi.