25 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -3.58 EURO 10,3860 1.32
USD 8,4660 0.92 ALTIN 516,720 1.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Yaşat Fondu'na destek için toplandılar

25 Mayıs 2021 Salı - 19:51 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:55

Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin ‘Yaşat Fondu’na destek maratonu kapsamında, TADİV, Azerbaycan Evi’nin ev sahipliğinde geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.


Azerbaycan'ın topraklarını korurken şehit olanların yakınlarına destek için oluşturulan  'Yaşat Fondu'na destek için İstanbul'da toplantı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan TADİV Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar “Maneviyat bizi ayakta tutuyor. Birlikte olduğumuz ve birlikte hareket ettiğimiz sürece kimsenin gücü bize yetemez. Azerbaycan Türkiye birlikte daha güçlü daha yenilmezdir" diye konuştu. Yaşat Fondu’na yapılan bağışların, sisteminden bahseden Attar, yapılan bağışlar hakkında bilgi verdi. Attar, bağışların hangi aileye ulaştığını, takip sistemi yapıldığını ve ulaşıp ulaşmadığını görmenin mümkün olduğunu belirtti. Toplantıda, yapılan bağışlar video konferansla, diaspora bakanlığına bildirildi. Bağış yapan hayırseverlerin listesi ise ayrıntılı olarak paylaşıldı. 
 

ETİKETLER

yaşat fond azerbaycan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.