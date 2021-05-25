Azerbaycan'ın topraklarını korurken şehit olanların yakınlarına destek için oluşturulan 'Yaşat Fondu'na destek için İstanbul'da toplantı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan TADİV Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar “Maneviyat bizi ayakta tutuyor. Birlikte olduğumuz ve birlikte hareket ettiğimiz sürece kimsenin gücü bize yetemez. Azerbaycan Türkiye birlikte daha güçlü daha yenilmezdir" diye konuştu. Yaşat Fondu’na yapılan bağışların, sisteminden bahseden Attar, yapılan bağışlar hakkında bilgi verdi. Attar, bağışların hangi aileye ulaştığını, takip sistemi yapıldığını ve ulaşıp ulaşmadığını görmenin mümkün olduğunu belirtti. Toplantıda, yapılan bağışlar video konferansla, diaspora bakanlığına bildirildi. Bağış yapan hayırseverlerin listesi ise ayrıntılı olarak paylaşıldı.
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'Yaşat Fondu'na destek için toplandılar
25 Mayıs 2021 Salı - 19:51 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:55