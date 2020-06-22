'Yaşarlar' çetesinin arkasından ekipler amiri çıktı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi 2 yıla yakın bir takipten sonra, geçen temmuzda, baba Şahin Yaşar’ın liderliğini yaptığı örgüte operasyon yaptı. Yaşar Ailesi’nden 6 kişinin göz altına alındığı operasyon kapsamında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hayrettin Gül ile polis memurları Osman Yünkül ve Kâmil Açıkel’in de göz altına alındığı anlaşıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre, Yaşarlar grubu, tefecilik, yağma, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik, silahla yaralama gibi 15 ayrı eylemle suçlanıyor.
SUÇLARI ÖRTBAS ETTİ İDDİASI
Dosya kapsamında tutuklu bulunan 9 kişi arasında yer alan Arnavutköy Ekipler eski amiri Hayrettin Gül, suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. İddianamede, Gül, örgütün işlediği iddia edilen bir dizi örtbas etmekle suçlanıyor. İddianameye göre Gül, Yaşarlar’a ait korsan taksicilik yapmalarına göz yumdu, örgütün yaraladığı bir galericinin dosyasının kapatılmasına çalıştı. (Hürriyet)