'Yargı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

'Yargı'nın yeni bölüm tanıtımında; kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin’in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar’a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor. Ceylin’in bu hallerine tanık olan Ilgaz ise ne yapacağını şaşırıyor. Erguvan Ailesi, İnci’nin ölümüyle sarsılırken Ceylin’in bu büyük acıyla nasıl başa çıkacağı ‘Yargı’nın izleyenlere yoğun duygular yaşatacak yeni bölümünde cevap bulacak.

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