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"Yargı" ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu!
Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin’in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan dizi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı ve reytinglerin tüm kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada da gündem olan dizinin ilk bölümü, nefes kesen final sahnesiyle çok konuşuldu.