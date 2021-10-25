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'Yalancılar ve Mumları' dizisi için karar verildi!

25 Ekim 2021 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 11:48

Fox Tv’de yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisine, reytinglerde geride kalması sonucu final kararı verildi. Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı dizide dört yakın arkadaşın hikayesi anlatılıyordu.


Yalancılar ve Mumları dizisi henüz üç bölüm ekrana gelmesine rağmen, kanalın diziyi final yapmak istediği öğrenildi. 
 
YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU
 
Yalancılar ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı daha sonra “Yalancılar ve Mumları” olarak değiştirildi. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizi 31 Ekim Pazar günü, beşinci Bölümü ekranlara veda ediyor.

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