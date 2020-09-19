'Vitrektomi' ameliyatı ile görmeye başladı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız'ın uygulamış olduğu tedaviler ile aylar sonra hastalar tekrar görebilmenin heyecanı ile hastaneden ayırılıyor. Ordu 'da yaşayan ve diyabet hastalığı sonucunda iki gözünde de görme kaybı yaşayan Barış Şahin 'vitrektomi' ameliyatı ile eşini, çocuklarını ve dünyayı görebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hastaneye eşinin yardımıyla gelen ve ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Şahin, "Dünyaları verseniz görmesem benim için bir değeri yoktur" dedi. Diyabet dolayısıyla iki bacağını kaybeden 63 yaşındaki Tevfik Fikret Uzun ise iki gözünü kaybedeceği sırada imdadına Dr. Emrullah Beyazyıldız'ın yetiştiğini belirtti

"Vitrektomi ameliyatı ile kalıcı görme kaybı engellenebilir"

Hastaların mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen ve görme kayıpları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Retina göze gelen ışınların biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerle işlendiği bir bölgedir. Retinada gelen ışınlar işlendikten sonra ana bir sinirle beyine gider. Böylelikle görmemiz sağlanır. Gözün en önemli anatomik yapılarından biri retinadır. Retinayı en çok hasara uğratan hastalık şeker hastalığıdır. Şeker hastalarından özellikle anatomik ve fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkıyor. Bu bozukluklardan sonra görme bozukluğu tabloları ortaya çıkabilmektedir. Şeker hastalığında özellikle göz arkasında kanamalar, ileri evrelerde yırtıklıkla ortaya çıkmaktadır. Biz şeker hastalarının aslında bu aşamaya gelmesini istemiyoruz. Şeker hastası düzenli göz kontrollerine gelirse bu kanamaları erken aşamalarda görerek göz içi enjeksiyonlar ve lazer tedavisi ile hastayı tedavi etmekteyiz. İleri aşamalara gelmesini engellemekteyiz. Eğer hasta geç aşamada bize gelirse göz içi kanamaları ve yırtıkları oluşmakta ve ciddi oranda görme kaybı ve körlük tablosu ortaya çıkmaktadır. Erken aşamada lazer ve enjeksiyon tedavileri yapılamazsa eğer ileri evre kanama olan olgularda biz bu hastalara 'Vitrektomi' ameliyatı yapmaktayız. Bu ameliyat ile kalıcı görme kaybı engellenebilir. Burada en önemli nokta hastanın en erken aşamada ileri görme kaybı oluşmadan gelmesidir" diye konuşu.

Ordudan gelen ve 2 gözünde görme kaybı bulunan Barış Şahin'in tedavisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Beyazyıldız, "Barış Bey bize iki gözünde ciddi görme kayıpları ile geldi. Hatta hastanemize gelirken neredeyse eşi tarafından yardım alarak gelmekteydi. İki gözünde ciddi oranda görme kaybı neredeyse sadece ışığı görür pozisyonda gelmişti. Yaptığımız tetkikler sonrasında bu hastada şeker hastalığına bağlı ileri evre görme kayıplarının olduğunu tespit ettik. Hemen enjeksiyon tedavisi sonrası 'Vitrektomi' ameliyatını yaptık. Ameliyat sonrası sağ gözü tam görme seviyesine ulaştı. Sonrasında lazer tedavileri uyguladık. Diğer sol gözüne ise ameliyat yapmadan enjeksiyon tedavileri ile iyi görme seviyesine ulaştırdık" şeklinde konuştu.

"15 gün boyunca çocuklarımı evde göremedim"

Barış Şahin ise, "Diyabet hastasıyım. Bunun sonucunda hastalık gözlerime vurdu. Hastaneye ilk geldiğimde hiç görmüyordum. Eşimin yardımıyla beraber doktorumuzun yanına gidiyordum. Hocamız baktı ve sağ gözünden ameliyat yaptı. Dünya'yı görmek kadar güzel bir şey yok. Benim için en önemlisi sağlıktır. 15 gün boyunca çocuklarımı evde göremedim. Seslerinden duyarak, hareket ederek seviyordum. Tamamen gözlerim kapandı. Şu an görüyorum çalışıyorum. Dünyaları verseniz görmesem benim için bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

İki gözünü tekrar kazanabilmenin mutluluğunu yaşayan Tevfik Fikret Uzun, "Diyabetten 2 ayağımı birden kaybettim. Tam gözlerimin de kaybolduğunu zannettim. Tam gözlerimde kayboldu dediğim anda doktorumuz imdadıma yetişti. Gerekli her şeyi A'dan Z'ye yaptı. Şu anda tam anlamıyla görüyorum" açıklamasında bulundu.