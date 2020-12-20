'Virüs, 6 metreden fazla mesafeden bulaşabilir'

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste bulaşın özellikle ev içi temas yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Savaşçı, ev içinde maske kullanımının olmadığına vurgu yaparak, "Şubat ayından beri koronavirüs ile ciddi mücadele ediyoruz.

Bu süreçte herhangi bir antikor pozitifliğim olmadı. Bunun da nedeni, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve el hijyenimize dikkat etmemiz. Bütün damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda özellikle 2 metre mesafe bakmak lazım. Kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla sürede virüs taşıyan birisiyle maskesiz olarak bir arada bulunursanız, bulaş gerçekleşebilir. Burada etkileyici faktörler de var; ortam hiç havalandırılmıyorsa, taşıyıcı kişiler o ortamlara belli süre gelip virüs bulaştırdılarsa, özellikle ses tonu yüksek olan insanların yüksek sele konuşması da damlacık yoluyla damlacıkların uzak mesafelere virüsün taşınmasına neden olabilir. Özellikle çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var. Maskenin koruyuculuğu vardır. Ortamda iki kişi de maske takarsa, yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk olacaktır. Virüs taşıyan birisi de olsa maske taktığı sürece tabii 2 metre mesafeyle yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuk gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.