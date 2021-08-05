‘Vejin’ kod adlı Zana Kılıçoğlu öldürüldü

Son dakika haberi... Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda “turuncu” kategoride yer alan Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK 'lı teröristen 1'inin 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Ağustos 2021 günü Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Hakkari, Yüksekova ilçesi, Tilören bölgesinde sabah saatlerinde İHA marifetiyle örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yönelik yapılan hava harekatında aralarında Bakanlığımızın Terörden Arananlar Turuncu kategoride yer alan Vejin (K) Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mardin, Nusaybin , Çalı Mahallesi mücavirinde İHA marifetiyle tespit edilen örgüt mensubu yapılan hava operasyonunda etkisiz hale getirildi. Ölen örgüt mensubun Bakanlığımızın Terörden Arananlar GRİ kategoride bulunan Cilo (K) Süleyman Öztürk olduğu tespit edildi. Hava operasyonuyla çöken sığınakta başka örgüt mensuplarının da bulunuyor olabileceği değerlendirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat bulundu.