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"Ve tanrı kadını yarattı"

"Ve tanrı kadını yarattı" Simge Sağın, 1,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını yayınladı.
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