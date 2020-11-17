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Milyonlar bekliyordu! Yeniden yürürlüğe girdi

17 Kasım 2020 Salı - 7:10 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 7:26

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli gelişme! Yeniden yürürlüğe girdi. En geç 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de uygulamaya konulan ve yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlüğe girdi.


"Varlık Barışı" daha önce 6 kez uygulanmıştı. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet  ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler  çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı  kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecekler.
 
Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla  kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine  kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter  kayıtlarından  düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden  yararlanılacak.
 
VARLIK BARIŞI NEDİR?
 
İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması" olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez Türkiye gündemine girdi. Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Madde kapsamında yapılan bildirimler üzerine herhangi bir vergi hesaplanmayacak.
 
Ülkeler arası bilgi paylaşımının arttığı süreçte gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz dahil her türlü varlığını Türkiye'ye getirmesi için birçok avantajın sunulduğu en son düzenleme ile vergi oranı da yüzde 1'e kadar çekildi.

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