Kerimcan Kamal ile mutlu evliliği devam eden Doğa Rutkay'ın ikiz bebekleri; Rutkay Kerim ve Piraye, iki yaşına bastı. Ünlü oyuncu, çocuklarının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Oyuncu Doğa Rutkay , 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikha masasına oturmuş, 2018 yılında da ikizlerini dünyaya getirmişti.Bugün iki yaşına giren Piraye ve Rutkay Kerim'in fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Rutkay, yazdığı duygusal notla çocuklarının yeni yaşını kutladı.

Doğa Rutkay, paylaşımına, "Bebelerim, yavrularım, nimetlerim; iki yaşında oldunuz bugün. Ömrümün en güzel, en anlamlı, en sakin yıllarını verdiniz bana. Size şükran doluyum. Varlığınıza binlerce şükür ediyorum. Hayat; sevgiyle şefkatle şansla sarsın sizi" notunu düştü. "Ayağınıza taş değmesin. İyi insanlar olun. Sevin sevilin. Elde avuçta ne varsa paylaşın. Hep iyi insanlar çıksın karşınıza, insanı iyiyle güzelle ,doğrulukla sevin. Doğayı ve her canlıyı bağrınıza basın. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek, inanın."