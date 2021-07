'Vaka sayısı 1000'in altında düşerse maske şemsiye gibi olacak'

'AŞILAMA 50 MİLYONA ULAŞIRSA VAKADA 1000'İN ALTINI GÖREBİLİRİZ'

'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de de görülen Delta, Delta plus varyantına ilişkin de, "Delta, Delta plus ülkemizde görülüyor. Ocak ayında da İngiltere varyantı ortaya çıkmıştı. O zaman da şu görüşü dile getirmiştim; Anadolu 'da birden fazla ilimizde bu varyant varsa mutlaka Türkiye'nin diğer illerinde de gözükebilir. Neredeyse Türkiye'de hakim olan suş bir ara İngiltere varyantı oldu. Bulaşıcılığı yüksek varyantlar bir süre sonra o ülkede hakim olan suş olabilir. Burada esas önemli olan bu değişen suşun esas öldürücülüğünün artıp artmaması önemli. 'Ne kadar çok kişiyi öldürüyor, değişiyor mu değişmiyor mu' buna bakmak gerekiyor. Dünyadan edindiğimiz bilgilere göre; Delta varyantına sahip kişilerin vefatları ile sahip olmayanlar arasında bir fark olmadığı yönünde. Bu çok önemli bir gelişme. Biliyorsunuz virüsler genelde iki tür mutasyona uğruyorlar. Bulaştırıcılığın artması ya da azalması, öldürücülüğün artması ya da azalması. Şu an için öldürücülüğü değişmiş bir koronavirüs söz konusu değil. Önemli olan, virüsün bulaşma yolu değişmedi. Halen kişiden kişiye, yakın mesafede, kapalı alanda bulaşıyor, kalabalık ortamları seviyor. Virüsten korunma yolu da değişmedi. Virüsün ağır hastalık yapmasını engelleme yolu da değişmedi, bunun da yolu aşı. Aşı yaptığımız taktirde ancak korunabiliyoruz. İki doz aşılı olup da Delta olmasa da hasta olan vatandaşlarımız var; ama sayı çok az. Tıpta hiçbir şey yüzde 100 değil. Yüzde 95'lere varan etkinliklerde olan aşılar şu an elimizde, çok güçlüler, Delta'dan da korunmamız için bunları kullanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.