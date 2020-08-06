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'Uzun süre sonra yüzü güldü'

'Uzun süre sonra yüzü güldü' Normalleşme süreciyle birlikte soluğu Çeşme'de alan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Ildır'da kiraladığı bir villada tatil yapmaya başladı.
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