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'Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz'

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 17:28

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız." dedi.


Yıldırım, Azerbaycan'da yaptığı temasları gazetecilere değerlendirdi.
 
Azerbaycan'da çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran  Yıldırım, görüşmelerde, Milli Uzay Programı kapsamında Azerbaycan'la birlikte  neler yapabileceklerini müzakere ettiklerini söyledi.
 
Yıldırım, önce Azerbaycan'dan başlayarak bütün Türkçe konuşan  ülkelerle uzay alanındaki iş birliklerini geliştirmeyi planladıklarını  belirterek, "Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi  konularda altyapı var. Temel bilimlerde çok iyi bilim insanları var.  Bunlardan  Türkiye'nin bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmesi söz konusu.  Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de buna katarak, bir güç birliği içerisinde  inşallah bu uzaydaki varlığımızı tahkim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Milli Uzay Programı'nı hazırlarken ve büyük hedefler belirlerken tek  başına yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz Türkiye olarak 'bunu  yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama  biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası iş birliği olsun, öncelikle de  kardeşlerimizle olsun." dedi.
 
"Güç birliğinin hepimize faydası olacak"
 
Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın dünyada büyük ilgi uyandırdığına,  birçok ülkenin bu programa paydaş olmak isteğine işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"TUA olarak 20'ye yakın ülkeyle görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bunu  devam ettireceğiz. Bunların arasında Rusya, Amerika, Çin, Japonya ve Avrupa  ülkeleri gibi büyük ülkeler de var, kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere, bu  işlerde biraz daha geride olan ama önündekileri yakalamaya çalışan ülkeler de  var. Dolayısıyla buradaki güç birliğinin hepimize faydası olacaktır."
 
Bazılarının uzay çalışmalarına pek de sıcak bakmadığını ve çok para  harcanacağı yönünde endişe duyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Aklımıza gelen her şeyde uzay sistemlerini kullanıyoruz. 'Uzayda izi  olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz.  Biz uzayda olmak zorundayız. Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir. Bu paraları  harcamazsak, ileride fakir hale düşeceğiz ve başka ülkelere bağımlı hale  geleceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Biz, uzayda güçlü şekilde var olalım. Şimdi  harcayacağımız paralar, gelecekte tüm ekonomilere geri dönecektir."
 

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TUA Serdar Hüseyin Uzay
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