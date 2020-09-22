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"Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor" uyarısı

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:39 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:34

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, düzensiz uykunun bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek kaliteli uykunun önemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.


Prof. Dr. Erdinç, yaptığı yazılı açıklamada, uyku sırasında  metabolizmanın hızının azaldığını, uyuyan beynin metabolik atık ürünleri uyanık  durumda olduğundan daha hızlı uzaklaştırdığını bildirdi.
 
Uykusuzluğun, bağışıklık fonksiyonunu bozduğunu vurgulayan Oğuz Osman  Erdinç, "Bağışıklık sisteminin uykuyu değiştirdiğini söylemek mümkündür. Uykunun  alyuvar sayısını artırdığı yönünde çalışmalar mevcuttur. 2014 yılında yapılan bir  araştırmada, farelerin uykusuz bırakılma durumu gözlemlenmiş, uykusuzluğun kanser  dokusunun büyümesini artırdığı ve bağışıklık sisteminin kanserleri kontrol etme  yeteneğini azalttığı görülmüştür. Düzenli ve kaliteli uyku, insan sağlığı için  büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Prof. Dr. Erdinç, yapay ışık kullanımının artması ve saatle uyanma  gibi uyaranların, uyku düzenini önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.
 
Uykusuzluğun aşırı uyuma, narkolepsi ve uyku apnesi dahil çeşitli  rahatsızlıklara yol açtığına işaret eden Erdinç, şunları kaydetti:
"Uykuya önem vermemiz gerek. Uyku hem bedenimizi hem de ruhumuzu  dinlendiren bir süreçtir. Yetersiz veya sağlıksız uyku, huzursuzluk, öfke,  sabırsızlık, depresyon, içe kapanma, unutkanlık ve halsizlik yaratabilir.  Uyanıklık sürecinde göstereceğimiz bedensel ve zihinsel performansımız, büyük  ölçüde gece uykumuza bağlı olduğu için geceleri sakin, sessiz, serin ve loş  ortamlarda ve yatağımızda uyuyalım. Yatmadan önce kafeinden, yemekten ve sıvı  içeceklerden uzak duralım."
 

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