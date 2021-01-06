"Uydu Teknolojileri Haftası" yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonu doğrultusunda sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin ve ilişki ağlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenecek "Uydu Teknolojileri Haftası"nda yerli ve yabancı binlerce katılımcının tek bir çatı altında bir araya getirileceği ifade edildi.

Bakanlık öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek haftanın 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin bir diğer önemli olayının ise Türksat 5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesine fırlatma faaliyetini de içinde barındırması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, etkinliğin ikinci günü olan 8 Ocak Cuma sabahı saat 04.28'de fırlatma etkinliğinin canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.

"Uzay teknolojisinin önemi artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21'inci yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile uzay teknolojisinin de öneminin arttığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mevcut gücünü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği, haftanın ana temasını oluşturacak."