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"Uydu Teknolojileri Haftası" yarın başlıyor

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:06 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 14:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirilecek.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının  vizyonu doğrultusunda sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin ve  ilişki ağlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenecek "Uydu  Teknolojileri Haftası"nda yerli ve yabancı binlerce katılımcının tek bir çatı  altında bir araya getirileceği ifade edildi.
 
Bakanlık öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek haftanın 7-9  Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin bir  diğer önemli olayının ise Türksat 5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesine  fırlatma faaliyetini de içinde barındırması olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, etkinliğin ikinci günü olan 8 Ocak Cuma sabahı saat  04.28'de fırlatma etkinliğinin canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.
 
"Uzay teknolojisinin önemi artıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21'inci  yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri  ile uzay teknolojisinin de öneminin arttığını bildirdi.
 
Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin mevcut gücünü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi  uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği  ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği,  haftanın ana temasını oluşturacak."
 

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