'Uyanış: Büyük Selçuklu' dünya çapında ses getirdi

İlk bölümüyle zirveye oturan TRT 1’in iddialı yapımı 'Uyanış: Büyük Selçuklu', uluslararası TV araştırma şirketi 'The Wit'in haftalık öne çıkanlar bölümü olan Daily Hits listesine giren tek Türk dizisi oldu.

Uluslararası TV dünyasının önemli mecrasında listeye giren tek Türk dizi si... 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi, dünya çapındaki bütün format ve programların yer aldığı, yayıncılık sektörünün uluslararası alanda tanınan şirketlerinden 'The Wit'in, Daily Hits bölümünde listeye giren tek Türk dizi oldu. Aralarında ABD ’nin önemli kanallarındaki yeni yapımların da yer aldığı 21 programlık listede yer alan 'Uyanış: Büyük Selçuklu', şimdiden dünya çapında da ses getirmeye başladı.

Ciddiyetiyle bilinen, uluslararası düzeydeki üyelerine yeni format, yapım ve programlar hakkında raporlar sunan 'The Wit' platformunun yönetim kadrosu da dikkat çekiyor. Platformun yöneticileri arasında Virginia Mouseler, Bertrand Villegas, Caroline Servy ve Olivier Levet yer alıyor.