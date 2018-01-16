'Üstün ırk' üretiyorlar!

ABD’de bir şirket, sadece ‘üstün genlere’sahip kişilerden aldığı yumurta ve spermleri, normal fiyatın yaklaşık yüz katına satıyor. Zenginler için hizmet verdiğini belirten şirketin uygulamaları, Nazi döneminde saf ırk oluşturmayı hedefleyen ‘öjeni’ uygulamalarını hatırlatıyor.

Kendini ‘küresel doğurganlık ajansı’olarak tanımlayan bir şirket,müşterilerine ‘dünyanın en iyi donörlerinden’ sperm ve yumurta sağladığını iddia ediyor. Hizmet bedeli 750 bin dolar olan ajans genetik ve üremeyle alakalı etik tartışmalara sebep oldu. Aralık 2016’da hizmet vermeye başlayan ‘Purenetics’adlı şirket, zengin müşterilerine istedikleri genetik özelliklere sahip bebek ‘satın almalarına’ imkan veriyor.

750 BİN DOLARIN 250 BİNİ FİRMAYA GİDİYOR

‘Genetik olarak arzu edilen’ donörler, kan grubu, göz rengi, ırk ve hatta IQ seviyeleri gibi bilgilerini 6 dolar karşılığında online bir form doldurarak kuruma bildiriyor. Müşteriler ise sadece donörlere ait veri tabanına ulaşabilmek için 10 bin dolar ödemek zorunda. Eğer alım yapmaya karar verirlerse de bu hizmet karşılığında ödedikleri 750 bin doların 500 bini donöre, 250 bini ise firmaya gidiyor.

Geçen seneye kadar yumurta bağışına yapılabilecek maksimum ödeme 10 bin dolarla sınırlıydı, şimdi de ortalama bir sperm bağışı 35 ila 50 dolar arasında bir kazanç sağlamakta. ‘Purenetics’ ise kendini elit tabakaya hitap eden bir doğurganlık servisi olarak pazarlıyor. Ajansın, “Tüm insanlar eşit yaratılmamıştır” sloganı da kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu. 20’inci Yüzyıl başlarında ABD ’de ve Hitler döneminde Almanya ’da uygulanan, genetik olarak arzu edilmeyen insanların kısırlaştırılmasını ve iyi özellikle sahip insanların çoğaltılmasını savunan ‘öjeni’ hareketi örnek gösterilerek şimdiki uygulamanın da etik olarak farklı olmadığı vurgulandı. Purenetics şirketinin ‘Bütün insanlar eşit yaratılmamıştır’ sloganı da bu anlamda dikkat çekici.

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