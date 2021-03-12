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'Ünlülerin Hocası' Salih Memişoğlu cinayetinde çarpıcı detay! 900 bin lira az geldi...

'Ünlülerin Hocası' Salih Memişoğlu cinayetinde çarpıcı detay! 900 bin lira az geldi... Son dakika haberine göre; 'Ünlülerin Hocası' olarak tanınan Salih Memişoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi yüzünden meydana geldiği belirtildi.
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