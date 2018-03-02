Son dakika... 'Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıda...'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Şerin, Kolektif Güvenlik Anlaşması (KGAÖ) ülkeleri, Suriye, İran, Kuzey Kore, Çin ve Türkiye’nin Rusya’nın müttefikleri olduğunu, bu ülkelere karşı bir nükleer saldırı tehdidi halinde Moskova’nın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

