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"Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ne özel kitap hazırlandı

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 22:29 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 22:29

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 vizyonunun ayrıntılı şekilde anlatıldığı "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabı hazırladı.


Türkiye'nin, ekonomik, sosyal ve çevresel iyileşmenin eş zamanlı  sağlanmasına yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de ele alındığı  "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" başlıklı kitap, İletişim Başkanlığı'nın  "www.iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz" linki üzerinden yayımlandı.
 
Kitapta, "Uluslararası Süreçler ve Sürdürülebilir Kalkınma", "Yeşil  Kalkınma, Yeşil Büyüme ve Yeşil Ekonomi", "Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve  Uluslararası Sözleşmeler", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye", "İklim  Değişikliği ve Türkiye" ile "Türkiye'nin 2053 Yeşil Kalkınma Vizyonu" başlıklı  bölümler yer aldı.
 
Kitabın ön sözünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun  kaleme aldı. Altun, Türkiye olarak kalkınmayı her zaman ekonomik büyümenin  yanında sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevresel alanlarda yapısal dönüşümlerin  gerçekleştirilmesi olarak algıladıklarını ve uyguladıklarını belirtti.
 
Hayata geçirdikleri tüm politikaların, niceliksel değişimin yanında  niteliksel değişime verdikleri önemi ortaya koyduğunu ifade eden Altun, "2002'den  beri milletimizin topyekun kalkınmasına yönelik bakış açımız, milli gelirin adil  dağılımı, istihdamın artırılması ve yenilikçi ekonomi girişimlerinin sağlanması  gibi hedeflere odaklanmamızı sağladı. Bununla beraber dünyadaki en büyük  problemlerden biri olarak gördüğümüz iklim değişikliğine karşı gereken tedbirleri  hayata geçirmek, tüm bu politikaların mütemmim cüzüdür." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Altun, 20 yıllık iktidar tecrübesinin, sadece ulusal ve bölgesel  konulara değil, uluslararası konulara da odaklanmalarını sağladığını belirterek,  şöyle devam etti:
 
"Kendi bölgesine hapsedilmek ve uluslararası problemler konusunda  sessiz kalmak, tarihten gelen perspektifi ve misyonuyla örtüşmeyen Türkiye, Sayın  Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyadaki adaletsiz yapıyı en iyi biçimde  gözlemleyip, ona karşı itiraz edebilen bir duruşa sahip olmuştur. Dünyada  ekonomik, siyasi ve çevresel açılardan uzun yıllardır devam eden  sömüren-sömürülen sistemi, önümüzde duran iklim değişikliği gibi, uluslararası  krizlerin gösterdiği gibi artık sürdürülemez haldedir. Çünkü bu adaletsiz sistem  sadece ülkeleri ve insanları değil aynı zamanda doğayı da sömürülmesi ve  savaşılması gereken bir düşman haline getirmiştir."
 
"Havaya, suya ve toprağa saygı göstermeden büyüme anlayışı"nın dünyayı  giderek yaşanılamaz bir yere çevirdiğine dikkati çeken Altun, "Dünyanın, doğayı  ve yeşili düşman olarak algılama şansının kalmadığı artık ortadadır. Düşük karbon  ekonomisine entegrasyon sağlayarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel  ekonominin inşası, dünya için bir kırmızı çizgiye dönüşmüştür." ifadelerini  kullandı.
 
 "Yeşil kalkınma prensiplerini benimsemeyen ülkeler kendilerine de  zarar verecektir"
 
Altun, Türkiye olarak Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslararası  mutabakatları desteklediklerini, dünyanın ortak problemi olan küresel iklim krizi  ile tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğini savunduklarının altını çizdi.
 
Yeşili korumayı, kalkınmada verilen bir taviz olarak değil, aksine  uzun süreçte doğayı koruyarak karlı çıkılacak bir kalkınma biçimi olarak  değerlendirdiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:
 
 "Kısa süreli çıkarlar için yeşil kalkınma prensiplerini benimsemeyen  ülkeler sadece dünyaya değil kendilerine de zarar verecektir. Türkiye olarak orta  ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı, uygulamalarımızı, yeşil kalkınma  devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve  yürüteceğiz. Bu tercih bizim için bir lüks, bir kayıp, bir taviz değil tam  tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. Zaten uzun bir  süredir yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özellikle orman alanlarının  artırılması gibi hususlardaki gayretlerimizle bu konuda belirli bir mesafe  kaydetmiştik. Atık yönetimi noktasında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin  öncülüğündeki 'Sıfır Atık' projesiyle bir anlamda hem doğayı koruma hem de geri  dönüşüm ve döngüsel ekonomi bilinci geliştirme açısından bir üst aşamaya  geçmiştik."
 
"Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacak"
 
Altun, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'ü, "emisyonu  net olarak sıfıra indireceği tarih" olarak taahhüt ettiğini hatırlatarak, şu  ifadeleri kullandı:
 
 "Bu kapsamda, özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla,  bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına  gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacaktır. Ülkemizin  ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamamız, yenilenebilir  teknolojilerdeki atılımlarımız ve akıllı binalar ve şehirler konusunda  teşviklerimiz, bu doğrultudaki tercihlerimizin birer örneğidir. Türkiye,  insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği konusunda sessiz kalmayacak,  aksine öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye, halihazırda Suriye başta olmak üzere,  düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarda oldukça yalnız bırakılmıştır.  Dünya, iklim değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesinde iken Türkiye'nin böyle  bir sürecin dışında kalması düşünülemez."
 
İklim değişikliğinin, Türkiye'nin küresel yönetim sistemindeki  haksızlıklara yönelik "Daha adil bir dünya mümkün" siyasi vizyonunun ne kadar  haklı olduğunun somut göstergesi haline dönüştüğünü kaydeden Altun, "Her konuda  olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız, yine mazlumların,  mağdurların yanı olacaktır. Nasıl sömürgeciliğe, terörizme, her türlü ayrımcılığa  karşı tüm gücümüzle mücadele ediyorsak, iklim değişikliğinin yol açacağı sonuçlar  konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Türkiye,  aynı zamanda 'Yeşil Kalkınma'yı, insanı önceleyen bir kalkınma vizyonu olarak  ortaya koyarak dünyaya örnek teşkil edecektir." ifadelerine yer verdi.
 
Fahrettin Altun bu eserin, Türkiye'nin yeşil kalkınma alanındaki  vizyonunu her yönüyle anlatan bir belge niteliğinde olduğuna işaret ederek,  "İnanıyorum ki Yeşil Kalkınma Devrimi ülkemizin modernleşme sürecinde bir dönüm  noktası olacak, yakın gelecekte hayata geçirilecek yapısal reformlarla Türkiye,  daha yaşanabilir bir dünya için stratejik adımlarını atarak bu alanda da öncü bir  rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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