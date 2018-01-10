10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
12°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.246 -1.55 EURO 4,5590 1.29
USD 3,8010 0.83 ALTIN 161,640 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Türkiye’nin güçlü büyümesi karşısında şaşırdık"

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 13:54

Türkiye’nin geçen yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4’ten yüzde 6,7'ye yükseltildiğini belirten Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha güçlü geldi.” değerlendirmesinde bulundu.


Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunun  açıklanmasının ardından raporu hazırlayan Başekonomist Ohnsorge AA muhabirinin  sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla Dünya Bankası’nın beklentilerinden  daha güçlü bir büyüme göstermesi nedeniye 2017'ye ilişkin büyüme tahmininin yüzde  6,7 seviyesine çekildiğini belirten Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü  büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha  güçlü geldi. Bu kısmen mali ve parasal teşviklerin etkisiyle gerçekleşti.  İlerleyen dönemde mali teşviklerin bir kısmının yavaşlamasını ve parasal  politikanın kademeli olarak sıkılaşmasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,5, 2019 ve 2020'de ise yüzde 4  seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini belirten Ohnsorge, “Tahminlerimiz  yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri çekilmenin tahminimizden daha yavaş  şekilde gerçekleşmesi halinde 2018 yılı için büyümeyi yeniden yukarı yönlü  güncelleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin büyümesi devam edecek”

Küresel para politikalarındaki değişimin finansman koşulları üzerinde  etkili olabileceğini vurgulayan Ohnsorge, “Küresel finansman maliyetlerinin  artmasını bekliyoruz. Çünkü ABD Merkez Bankası Fed’in 2018 ve 2019'da daha fazla  politika faiz artışına gitmesi olası. Bu durum Türkiye gibi finansal akışlara  yoğun bir şekilde bağımlı olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini etkileyebilir.  Asıl zorluk küresel finansman koşullarını sıkılaştığı dönemde büyümeyi  sürdürmek.” dedi.

Türkiye ekonomisinin halihazırda büyümesinin son derece güçlü olduğunu  belirten Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuza göre, Türkiye’nin büyümesi potansiyel  büyüme oranlarına yakın seviyede gerçekleşmeye devam edecek. Türkiye’nin  potansiyel büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst seviye olarak görüyoruz.  Potansiyel büyümeyi biz daha çok yüzde 4 olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini  kullandı.

Avrupa’da geçen yıl itibarıyla ekonomik büyümede görülen artışın Türk  ekonomisine olumlu yönde yansıdığının altını çizen Ohnsorge, “Avrupa’daki  ekonomik büyümenin şimdiden Türkiye için faydalı olduğunu görüyoruz. Avrupa  ekonomisinin büyümesinde geçen yıl yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e doğru güçlü bir  artış gözlemledik. Türkiye net bir şekilde bu büyümeden yararlandı.” dedi.

Öte yandan Ohnsorge, ilerleyen dönemde Avrupa ekonomisindeki büyümenin  parasal politikanın normalleşmesiyle bir miktar yavaşlayabileceğine dikkati  çekti.

Küresel büyüme artıyor

Küresel yatırım ve büyümenin artış kaydettiğini belirten Ohnsorge,  “Küresel büyüme açık bir şekilde iyileşiyor. 2017’den yüzde 3’lük bir küresel  büyüme gördük. 2018 yılında ise küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde  gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik büyümenin özellikle gelişmiş son yıllarda yavaşlayan  yatırımların yeniden hız kazanması ile desteklendiğini belirten Ohnsorge, “Finans  krizinin ardından gelişmiş ekonomilerde birkaç yıl boyunca zayıflayan  yatırımların iyileştiğini görüyoruz. Bu durum küresel ticareti, imalat  aktivitesini, endüstriyel üretimi ve küresel ticarete açık tüm ülkelerin  görünümünü destekliyor. 2016 yılından bu yana küresel sermaye akışları  iyileşiyor.” dedi.

Ohnsorge açıklamalarına şöyle devam etti:

“Son iki yıl içerisinde, net bir şekilde küresel sermaye akışları  toparlandı. 2017 yılında gelişen piyasa ve ekonomilere yönelik sermaye akışının  arttığını gördük. Temel senaryomuza göre bunun yavaşlaması için bir neden  görmüyoruz. Öte yandan dikkate değer aşağı yönlü riskler de mevcut. Finansal  piyasalar çok yüksek değerlerde. Varlık değerlemeleri çok yüksek şu anda.  Özellikle gelişmiş ülkelerde ve hisse senetleri piyasalarında, tahvil  piyasalarında. Bu da sert bir düzeltme olabileceği anlamına gelebilir.”

“Petrol fiyatı için 2018 tahmini 58 dolar

Kaya gazı üretiminin petrol fiyatlarına ilişkin dinamikleri büyük  oranda değiştirdiğini belirten Ohnsorge, “Petrol fiyatlarının bu yılın sonuna  doğru normalleşmesini ve ortalama varil başına 58 dolar seviyesinde olmasını  bekliyoruz. Petrol fiyatlarının yeniden 60-70 dolar yada yeniden 100 dolar  seviyelerine ulaşmasını beklemek için çok az gerekçe var. Bu durum Türkiye ve  Hindistan gibi enerji ithal eden ekonomiler için bir lütuf olacak. Çünkü ABD  Merkez Bankası Fed’in faiz artırması halinde bile petrol fiyatlarının daha önce  olduğu varil başına 100 dolar seviyesin çıkması olası değil.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.