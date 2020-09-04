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'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' hizmete açılıyor

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 7:27 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 7:27

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve  3. kısımları yarın açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de  hizmete almayı planladıklarını bildirdi.  
 
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  tamamlanan bölümleri yarın hizmete girecek Ankara-Niğde Otoyolunun ana kontrol  merkezi ile şantiye sahasını inceledi.
 
Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Yarın ülkemiz kara  yolları tarihinin önemli günlerinden birini yaşayacağız. Edirne'den Şanlıurfa'ya,  yaklaşık bin 300 kilometrelik bir otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın  tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerini yarın hizmete  alacağız. Yolun birinci kesimi 119 kilometreden, 3. kesimi ise 59 kilometreden  oluşuyor. Son kalan kesimini de 29 Ekim tarihinde hizmete almayı planlıyoruz."  dedi.
 
"Son derece güvenli ve konforlu bir yol"
 
Ana gövdesi 275 kilometre olan yolun, bağlantı yollarıyla 330  kilometreye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yol Edirne'den Ankara'ya  oradan Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Gaziantep ve  Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir aksta çok önemli bir görev üstlenecek." diye  konuştu.
 
Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezi hakkında  şu bilgileri verdi:
 
"Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış  bir merkez. 330 kilometrelik yolumuz, fiber optik hatlarından, meteorolojik  sensörlere, olay algılama sensörlerinden, değişken mesaj işaretleri, değişken  trafik işaretlerine kadar bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini barındıran  bir yol oldu. Bu çalışmalar sonucunda son derece güvenli ve konforlu bir yol  ortaya çıktı."
 
 "YİD modeliyle inşaat süresi 1 yıl kısaldı"
 
Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla seyahat süresinin 1 saat  52 dakika kısalacağını, bu sürenin yakıt ve zaman açısından çok önemli kazanımlar  sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu yol, sağladığı yakıt ve zaman  tasarrufu sayesinde, toplamda yıllık 1 milyar 600 milyon liralık bir kazanım  sağlayacak. Bununla birlikte karbon salınımında çok önemli bir azalma sağlayacak.  Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolu hizmete sunup  vatandaşlarımızla buluşturacağız."
 
İmalatın 1 yıl erken tamamlanacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Yolumuz  yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapıldı. Tabii bunun bize, işin hızla  bitirilmesi ve ekonomiye kazandırılması avantajı oldu. O yüzden de 1 yıl önce  bitirilebildi. İnşallah vatandaşımıza da uzun yıllar hizmet edecek." ifadesini  kullandı.

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