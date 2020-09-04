'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' hizmete açılıyor

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve 3. kısımları yarın açılacak Ankara -Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim 'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri yarın hizmete girecek Ankara-Niğde Otoyolunun ana kontrol merkezi ile şantiye sahasını inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Yarın ülkemiz kara yolları tarihinin önemli günlerinden birini yaşayacağız. Edirne 'den Şanlıurfa 'ya, yaklaşık bin 300 kilometrelik bir otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerini yarın hizmete alacağız. Yolun birinci kesimi 119 kilometreden, 3. kesimi ise 59 kilometreden oluşuyor. Son kalan kesimini de 29 Ekim tarihinde hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

"Son derece güvenli ve konforlu bir yol"

Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Ana gövdesi 275 kilometre olan yolun, bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yol Edirne'den Ankara'ya oradan Nevşehir Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir aksta çok önemli bir görev üstlenecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezi hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuz, fiber optik hatlarından, meteorolojik sensörlere, olay algılama sensörlerinden, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretlerine kadar bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini barındıran bir yol oldu. Bu çalışmalar sonucunda son derece güvenli ve konforlu bir yol ortaya çıktı."

"YİD modeliyle inşaat süresi 1 yıl kısaldı"

Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla seyahat süresinin 1 saat 52 dakika kısalacağını, bu sürenin yakıt ve zaman açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu yol, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, toplamda yıllık 1 milyar 600 milyon liralık bir kazanım sağlayacak. Bununla birlikte karbon salınımında çok önemli bir azalma sağlayacak. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolu hizmete sunup vatandaşlarımızla buluşturacağız."

İmalatın 1 yıl erken tamamlanacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Yolumuz yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapıldı. Tabii bunun bize, işin hızla bitirilmesi ve ekonomiye kazandırılması avantajı oldu. O yüzden de 1 yıl önce bitirilebildi. İnşallah vatandaşımıza da uzun yıllar hizmet edecek." ifadesini kullandı.