'Tüp bebek sürecinde en önemli faktör annenin yaşıdır'

Tüp bebek başarısını artırmak için anne adayının hayat kalitesinin önem taşıdığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, “Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen en önemli faktör annenin yaşıdır” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, ‘’35 yaş altı kadınlarda 1 senelik korunmasız ilişki, 35 yaş sonrası 6 aylık korunmasız ilişki, 40 yaş sonrası da 3 aylık bir deneme süreci sonrası bebek oluşmuyorsa çiftlerin bir tüp bebek merkezine tüp bebek tedavisini başlatmak üzere başvurmalarını istiyoruz. Tedavide adetin 2. veya 3. günü anne adayında bakılan bazı kan tetkikleri, HGS filmi, geçirdiği operasyonların epikrizleri ve yaptırdığı tüm tetkik sonuçları eş zamanlı da baba adayının spermiogramı değerlendirilip tüp bebek tedavi sürecine başlanmaktadır. Bunun için insülin iğnesi uçlu iğnelerle subkutan göbek etrafına yapılan zararsız hormon içeren iğneler yapılmaktadır. Bu süreç döneminde hasta 3 ila 5 gün aralarla folikulometri dediğimiz foliküllerin büyüme sürecini takip ettiğimiz ultrason kontrollerine gelmektedir” diye konuştu.

En büyük folikül ya da foliküller yaklaşık olarak 20 milimetre çapa ulaştığında hastaya çatlatma iğnesini yapıldığını söyleyen Op. Dr. Yılanlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra da opu (oosit pick up) işlemi dediğimiz anestezimi işlemi uygulayarak büyüttüğümüz oositleri vücut dışına alıyoruz. Eş zamanlı baba adayı da sperm vererek laboratuvar ortamında oosit ve spermleri birleştirip bebeğin ilk hücresi olan embrioyu oluşturmaktayız. Bundan sonra embrioyu 5. güne kadar büyütüp uyguladığımız endometrial hazırlık işlemi sonrası embriomuzu bu sefer anne adayını uyutmadan ultrason kontrolü altında anne adayımıza transfer ediyoruz"

“ANNE ADAYININ HAYAT KALİTESİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR”