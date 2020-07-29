Geçtiğimiz ay kaza yapan ve ölümden dönen Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" dedi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan sanatçı, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içimden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Ufak bir tatil yaptıklarını ve bayramda sahne almayacağını belirten Alişan, "Malum hiçbir yerde sahne yok, önümüzdeki bayramlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"TÜM AİLEME AYNI ARABADAN ALDIM"

Geçtiğimiz günlerde İzmir tatilini noktalayıp, İstanbul 'a dönerken ailece trafik kazası geçiren ve şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, yeni alacakları araba ile ilgili konuştu. Alişan, konuyla ilgili, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)