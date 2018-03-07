'Trump saldırmayı planlıyor!'

Batı'da Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair iddiaların tekrar hararetlenmesi ABD 'nin olası yeni saldırısını da gündeme getirdi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, kimyasal silah haberleri karşısında Trump yönetiminin Suriye hükümetine yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiğini söyledi.

'TRUMP'I BİLİYORSUNUZ'

Coats ''Başkan Donald Trump'ın geçen yılki (kimyasal) saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor, ancak yine ifade ediyorum ki, bu, kapalı bir oturumda konuşulmalı'' dedi.

AKDENİZ'DEKİ SAVAŞ GEMİLERİNDEN 59 FÜZE

Geçen yıl Suriye'nin İdlib vilayetinin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla birlikte servis edilen fotoğraflar üzerine ABD Başkanı Donald Trump düğmeye basılmıştı. Kimyasal saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığı gerekçesiyle Şeyrat Hava Üssü, ABD'nin Akdeniz 'de konuşlu savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle vurulmuştu.

'KLOR, KİTLE İMHA SİLAHI'

Coats, bir senatörün 'Suriye rejiminin neredeyse günlük kullandığını' iddia ettiği klor gazının 'kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini' sorması üzerine şunları söyledi:

''Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden çok klor kullanımı var. Son saldırıları halihazırda değerlendiriyoruz. Henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz, ancak bu konuda oldukça kaygılıyız.''

WPOST DA YAZMIŞTI

Geçen hafta Washington Post gazetesi, adını açıklamadığı ABD'li yetkililere dayanarak, Trump'ın Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine Suriye hükümetini cezalandırmak için yeni askeri saldırı olasılığıyla ilgili görüşmeler yaptığını yazmıştı.

İDDİALAR, KOMPLOLAR

Son olarak Kaide'nin Suriye kolu Nusra ile bağlantılı Beyaz Miğferler, Doğu Guta'da kimyasal saldırıda 3 sivilin öldüğü, onlarcasının yaralandığı iddiasında bulunmuştu. Rusya 'nın Suriye'deki uzlaşma merkezinden ise Doğu Guta sakinlerine dayanarak 'Nusra ile Beyaz Miğferler'in kimyasal saldırı düzenleyip hükümetin üzerine atarak provokasyon yaratmaya yönelik bir komplo hazırladığı' uyarısı gelmişti.

'ESAD ANLAŞMAYA GELMEZ'