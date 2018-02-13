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"Trump, İsrail'in tarafını tuttu"

13 Şubat 2018 Salı - 13:34 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 13:34

Filistin Başmüzakerecisi Saeb Erekat, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki ABD'nin Ortadoğu'da arabulucu olarak devam edemeyeceğini belirterek "Trump, ABD'nin Ortadoğu barış sürecindeki diplomasi geleneğini yok sayarak İsrail'in tarafını tutmaktadır." dedi.


Erekat, New York Times gazetesinde "Trump Amerika'sının Ortadoğu'da  arabulucu olmasını unutun" başlıklı bir makale kaleme aldı.
 
"Trump, İsrail-Filistin meselesinde, uluslararası hukuk ve kurumların  rolü ile ABD'nin Ortadoğu barış sürecindeki diplomasi geleneğini yok sayarak  İsrail'in tarafını tutmaktadır." ifadesini kullanan Erekat, atılan bu adımla  bölgede tek arabulucu olan ABD'nin bu konuda yetkisiz kaldığını savundu.
 
Erekat, makalesinde, Trump'ın, Filistin'deki Yahudi yerleşim  sektörüyle yakın bağları bulunan David Friedman'ı  Tel Aviv Büyükelçisi olarak  ataması ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku yok sayan bu sömürgeci politikaları  desteklemesi sebebiyle hakkaniyetli bir çözüm için ülkesinin bölgede arabulucu  olamayacağını vurguladı.
 
Trump'ın İsrail'in insan hakları ihlallerini ve Filistin'de yerleşim  yerleri inşa etmeye devam etmesini eleştiren onlarca yıllık Amerikan  politikasından ayrıldığına dikkat çeken Erekat, ABD yönetiminin iki devletli  çözüme yanaşmamasıyla ilgili şunları kaydetti:
 
"Başkan Trump şu anda İsrail'de halk arasında ve yönetimde  yükselen radikal görüşlere sahip aşırı sağa koruma sağlıyor ve ekibi de İsrail'le  herhangi bir konuda ters düşmekten kaçınıyor. Kendisine kalıcı barış elde etmek  için ortaya koyduğumuz tüm görüşlerimizi sunduk ancak hala bir geri dönüş  alamadık. Çünkü halihazırdaki İsrail hükümeti iki devletli çözümü reddediyor.  Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve Ortadoğu  temsilcisi Jared Kushner barış için gerekli olan herhangi temel meseleyi ele  almayı reddediyor."
 
Erekat, atılan bu adımların barış sürecini Filistinlilerin İsrail'i  tanıdığı Oslo döneminin bile gerisine taşıdığı görüşünü savundu ve Kudüs'ü  İsrail'in başkenti olarak tanımanın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin  478 nolu kararını ve zorla toprak elde etmeyi yasaklayan genel şartnamesini ihlal  ettiğini hatırlattı.
 
Başmüzakereci Erekat, "Bu karar, aynı zamanda ABD'nin 1991'deki  'Kudüs'ün statüsüne müzakereyle karar verilmeli' ve 'ABD, İsrail'in Doğu Kudüs'ü  işgal etmesini ve sınırlarını genişletmesini tanımıyor.' şeklindeki  deklarasyonuyla ters düşüyor." ifadelerini kullandı.
 
Makalesinde Trump'ın şimdi de Filistinli mülteciler konusunu masadan  kaldırmak istediğine dikkat çeken Erekat, "Bir sonraki adım ne olacak? Trump'ın  söz verdiği 'nihai anlaşma', 'zoraki anlaşmaya dönüştü." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Erekat, Filistin meselesinin uluslararası kamuoyunda kaybedilmiş bir  test olduğunu savunarak tüm dünyanın İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekten  sorumlu tutmaya başlaması gerektiğini kaydetti.
 
Trump'ın Kudüs açıklamasından sonra barış için etkin olabilecek yeni  ülkelerle görüşmeye başladıklarını ifade eden Erekat, Rusya, Çin, Japonya, Güney  Afrika, Hindistan ve Avrupa Birliği'nden barışa öncülük edebilecek liderle  görüştüklerini bildirdi.
 
Erekat, Trump yönetiminin Ortadoğu'daki bu adımlarının başka  tarafların arabulucu olmasına imkan tanıyabileceğini belirterek bu durumun  Filistin'in adil ve nihai bir barışa ulaşabilmesi için anlamlı müzakereler  yürütmesine imkan sağlayacağının altını çizdi.
 
Erekat, "Bu süreç, İsrail'in işgaline son verecek ve 1967 sınırlarıyla  Doğu Kudüs'ü başkent olan, bağımsız bir Filistin devleti kuracak bir zaman  çerçevesiyle başlamalı. Böylece Filistinliler vazgeçilemez haklarını elde edecek,  İsrail de bölgede normal ilişkiler kurabilecektir. Sadece böyle bir uluslararası  çaba eşitsiz güç dengelerine hitap eder, uluslararası hukuku destekler ve umut,  özgürlük, adalet ve barış dolu bir gelecek ortaya koyar." ifadelerini kullandı.
 
  

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