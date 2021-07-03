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'Tosuncuk' Türkiye'de! İstanbul Havalimanı'na iner inmez...

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 22:47

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi ve gözaltına alındı.


"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya  tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos  Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16  sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı getirildi.
 
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli (Mehmet Aydın), hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.
 
Burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına  alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.
 
Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet  yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek olan Aydın,  buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.
 
Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin  tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.
 
"1 Temmuz'da teslim olmuştu
 
Sao Paulo'daki Türk Konsolosluğuna teslim olan, "Çiftlik Bank" olarak  bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3  bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar  hapisle yargılanıyor.
 
 Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile  Bursa ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma  dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk Kırmızı Bülten 19 Mart 2018’de yakalama  kararına istinaden çıkarılmıştı.
 
 Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia  edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçilirken, Uruguay,  Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar  yapıldı.
 
Firari Aydın'ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı  haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet  Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya’ya  hatırlatılarak iade talebi yinelendi.
 
Hakkındaki yakalama kararları
 
Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava  açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç  Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan  2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021,  "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza  Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif  Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini  Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak  Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma"  suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama  kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.
 

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