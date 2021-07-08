'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın neden teslim olduğu ortaya çıktı! 64 milyon lira...

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, ‘64 milyon liralık mağduriyet’ tespitini öğrenince ‘200 milyonum var, borçlarımı öderim’ hesabı yapıp teslim olmuş... Ancak Aydın’ın hesabı mahkemeden dönebilir. Dava dosyasına göre eldeki varlıkların toplamı en fazla 70 milyon lira. Ödemesi gereken 64 milyon lira ise iddianamede ‘mağdur’ olarak yer alan 3 bin 762 kişi için. Henüz şikâyetçi olmamış binlerce mağdur var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler tarafından sorgulanan Mehmet Aydın , 60 soruya yanıt verdi. “Ben iyiydim ama çevrem kötü” diyen Aydın’ın Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Yücel Ertaş’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan 85 sayfalık ifadesine Hürriyet ulaştı. Aydın, ifadesinde özetle şunları söyledi:

İŞLER İYİ GİTTİ

2015 ağustos ayında Çiftlik Bank oyun sitesini yayına aldık. İlk ayı 30 bin TL ciroyla kapattık. Üçüncü aya geldiğimizde oyuna üye sayım 20 bine ulaşmıştı, bu üyelerden yaklaşık 500’ü yatırımcıydı. İşlerin iyi gitmesi üzerine kazandığım paralarla şirketler kurarak işi büyüttüm. Yurtdışında da şirketler kurdum. Üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim ve eleman aramaya başladım. İlk olarak çocukluk arkadaşlarım geldi. Güvendiğim kişilere yetki verdim. Çiftlik Bank organizasyonu içinde kurulan tüm şirketlerin tek hissedarı Fame Game Software Kıbrıs firması olduğundan, bu firmanın da yetkilisi ben olduğumdan, diğer firmalarda otomotikman söz sahibi olup, yetkili atamaları yapmaktaydım. Bazı şirketlere yetkili olarak atadığım kişilere tam güven duymadığım için benim talimatlarımla hareket eden ikinci kişiyi şirkete yetkili kıldım.

Çiftlik Bank’ta üye oyuna giremeyip oyun oynayamaz ise gelir elde edemez. Üyelere net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Eğer sistem kapanırsa, sözleşmede üyenin ana parasının iadesinin yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yatırımcı tabirini kabul etmiyorum. Para yatıran da yatırmayan da oyuncudur, ayrım yoktur. Üyelerin hissesi bulunmamaktadır. Sözleşmede, oyun sisteminin kapatılması durumunda ana paralarının ödenmesi için şirket ve çiftliklerin mal varlıklarının bunun garantisi olduğunu belirtmekteyiz.

64 MİLYONU DUYUNCA TESLİM OLDUM

Brezilya’da 50 bin Euro ve cüzdanımdaki 3 bitcoin ile geçimimi sağlamaya çalıştım. Soruşturmayı takip ettim. Soruşturmada 64 milyon lira mağduriyet olduğunun tespit edildiğinin haber yapılması üzerine, Çiftlik Bank’ın mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından, mağduriyeti karşılayacağını düşünerek, teslim olmaya karar verdim.

PİŞMAN DEĞİLİM ÖDEYECEĞİM

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum. Çünkü suç işlemedim ve üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Çiftlik Bank’ı asla dolandırmak amacıyla kurmadım. Her zaman iyi niyetli davrandım. İyi niyetimi kullanan çevremdeki kötü niyetli, kendisine menfaat sağlamaya çalışan insanlar yüzünden yanlış anlaşıldım. Tüm zararların giderilmesi için şirketlerime ait yaklaşık değeri 200 milyon lira olan tüm mal varlıklarımın üyelerin zararlarının giderilmesi için kullanılmasını istiyorum. İyi niyetli olduğumu kanıtlamak için son ana kadar iadelerini yaptım. Şirketin mal varlıklarını satıp, üyelerin anaparalarını ödeyecektim. Ancak o safhaya gelemedim.”

MAFYADAN KORKUP KAÇTIM

Alt kat komşumuz E. K. hayırlı olsuna geldi. Bana korumalık yapabileceğini söyledi. Korktuğum için geçiştirdim. Silahla gelip gitmeye başladı. Davetli olmadığı halde düğünüme, balayına gittiğim tatil beldesine geldi. Para istedi. Mafyavari şahısların tehdidinden korktuğum için eşim ile Uruguay ve Arjantin ’e çıkış yaptım. Uruguay’da Osman Naim Kaya ile toplam 1500 aktif 200 aktif olmayan cihazdan oluşan Bitcoin mining (bitcoin madenciliği) tesisi kurduk. 6-7 milyon dolar harcadım. Uruguay, hakkımızda soruşturma başlattı. Uruguay’daki şirketime ve mal varlıklarına, eşim ile benim aracıma ve yatıma el konuldu. Osman tutuklandı. Brezilya ’ya kayıt dışı geçiş yaptım.

KAYIP BITCOIN’LER

Kıbrıs’ta kullandığım localbitcoin.com isimli sanal para borsasında cüzdanım (wallet), ulusal alanda kullandığım blockchain.com isimli sanal para borsasında cüzdanım vardı. Bu cüzdanlarımın yaklaşık hacmi 10 milyon dolar civarındaydı. Ancak Paraguay ’da kurmuş olduğum 1500 cihazlık bitcoin mining tesisiyle irtibatım, Osman Naim Kaya tutuklanınca kesildi. Osman, cezaevinden çıkınca ev hapsinde olduğunu, tesisle irtibatının koptuğunu söyledi. İnandırıcı gelmedi. Tesisin 4 yıllık üretim faaliyetini hesapladığımda getiri hacmi yaklaşık 100 milyon lira civarında.

400 MİLYONLUK VERGİ BORCU

Çiftlik Bank soruşturmasında yaklaşık 20 milyon liraya el konuldu. Çiftlik Bank’a ait 27 milyonluk taşınmazın üzerinde 25 milyonluk haciz var. 11 milyonluk da inek ve tavuk. Yani Çiftlik Bank’ın el konulan varlığı 70 milyon liranın üzerinde. Çiftlikbank ve türevi şirketlerin 400 milyondan fazla vergi borcu da bulunuyor.