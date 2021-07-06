06 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.02 EURO 10,2690 -0.23
USD 8,6650 0.00 ALTIN 503,040 0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın vukuatı bitmiyor! Şimdi de...

DHA |  06 Temmuz 2021 Salı - 10:09 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 10:17

Türkiye’nin konuştuğu isim hakkında çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dere yatağına kaçak villa da yaptırmış.


'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.
 
 
Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi. 
 
Aydınlar'da ‘Tosuncuk’ ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi. 
 

ETİKETLER

Mehmet Aydın mehmet aydun giresun çiftlik bank
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.