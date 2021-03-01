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"Torba kanun teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 12:17

Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti alt yapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenleme yapılacak. İhalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin, özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olacak.


 AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti'li milletvekili  arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Seyhan Nehri'nde 1949 ile 1951 yıllarında yaşanan taşkınlardan  nedeniyle mevcut binalarını boşaltmak durumunda kalanlara, üzerinde bina yapmak  üzere DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden  doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idare yetkili olacak.
 
Doğrudan satış talep eden kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin  ardından 6 ay içinde ilgili valiliğe müracaat edecek. Müracaat süresinin sonunda  tüm başvuranların hak sahipliği, ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon  tarafından değerlendirilecek ve hak sahiplik durumları tespit edilecek. Tespit  sonuçları başvuranlara tebliğ edilecek.
 
15 Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi  imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin özel bütçeli kuruluşun yanında  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olacak.
 
Akşehir Gölü'nün, Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı  kesiminde, 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmaları ile şahıslara  ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerlere ilişkin  düzenleme yapılacak. Bu kapsamda 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate  alınarak söz konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet sorunları çözümlenecek.
 
Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının  yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili  ödeneklerin, evrensel hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içinde  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçesine aktarılabilmesine imkan  sağlanacak.
 
Bu kapsamda uluslararası örneklere uygun şekilde, evrensel hizmet  yükümlüsünün belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, evrensel  hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından belirlendiği hallerde net  maliyet hesabına esas teşkil edecek yöntemin tanımlanması, evrensel hizmet  yükümlülerine evrensel hizmet işine ilişkin bedelin yüzde 30'una kadar avans  ödenebilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltabilmesine imkan  tanınması amaçlanıyor.
 
Ayrıca evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu  hallerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı  aranmayabileceği düzenleniyor.
 
Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe  hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar  karantina altına alınacak.
 
Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve  keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde; gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük  koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere  tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek  ve sahibine teslim edilecek.
 
 Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler  ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması  durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak.  Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.
 
 Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya  da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş  ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve  itlaf halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca herhangi bir tazminat ödenmeyecek.
 
 TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer  alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi  nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10  yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının  görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak. Bu kapsamda  kanuna "alan kılavuzu" tanımı eklenecek.
 
 Alan kılavuzu, Tarihi Alan Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara  göre, başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve  yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili  bilgi veren kişiyi ifade edecek.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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