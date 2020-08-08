‘TL cazip olacak kur dengelenecek’

Banka yöneticileri, Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği toplantıda normalleşme için iş birliği mesajı verdi. Buna göre atılacak adımlarla TL daha cazip hale gelecek, yatırımcı enflasyona karşı korunacak, kur dengelenecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), önceki gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile bazı bankaların genel müdürlerinin toplantı için bir araya geldiğini bildirdi.

TBB açıklamasında, yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcıların iş birliği mesajı verdiği belirtildi. TCMB Başkanı Murat Uysal, toplantıda, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti.

AA’nın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Uysal, salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ile bankaların çok başarılı bir sınav verdiğini, hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonomiye ihtiyaç duyulan uygun maliyetli likiditenin sağlandığını, ancak gelinen noktada iç ve dış dengelerin korunması amacıyla bir takım normalleşme adımları atılması gerektiğini belirtti.

Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti.

TL’ye geçiş iştahı

Katılımcılar ise normalleşme döneminde Merkez Bankası’nın atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağını ve Türk lirası cinsinden yatırım araçlarının cazibesinin artacağını belirterek, böylece TL yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını ve dövizden TL’ye geçiş iştahının artacağını kaydetti.

Bazı katılımcılar da kur ve faizde bir miktar düzeltmeden sonra çok yakında bir denge sağlanacağını, salgın nedeniyle turizm gelirleri olmadığı halde cari dengede bir baskı olmadığını, ihracat tarafının oldukça hareketli olduğunu, üretimin de güçlü bir şekilde toparlandığını ifade etti.

TCMB Başkanı Murat Uysal ise dalgalı kur rejiminde herhangi bir kur seviyesini hedeflemediklerini, ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde tedbir alacaklarını aktardı.

Atılan adımlarla dolar geriledi

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası’nda önceki gün yaşanan değer kaybının ardından, piyasaya sağladığı likiditenin kompozisyonunda ve dolayısıyla maliyetinde değişikliğe giderek TL faizini artıracak adımlara yöneldi. İlgili adımlar TL’deki değer kayıpları ardından geldi. Dolar/TL önceki gün 7.3175’e kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Kur dün atılan adımların da desteğiyle 7.15’in altına kadar geriledi.

Banka önceki gün “hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağı” açıklamasıyla piyasaya sağladığı TL’nin maliyetini artıracağını açıklamıştı.

‘Aktif rasyo’da esneklik talebi

Bankalar aktif rasyosunun ülke kaynaklarının etkin kullanımını temin etme anlamında önemli bir mekanizma olduğunu, ancak kurlardaki artışın rasyoyu mekanik olarak aşağı çektiğini, bu nedenle rasyoya uyum konusunda bir miktar esneklik tanınmasını talep etti. Kaynaklara göre, BDDK Başkanı Akben, bankalardan gelen istekler doğrultusunda aktif rasyosu ile ilgili bir değerlendirme yapıldığını, kısa süre içinde bu yönde bir revizyonun gündeme gelebileceğini söyledi.

İki hamle geldi

Dün ise TCMB önce Piyasa Yapıcı bankalara tanınan likidite imkân limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı. Daha sonra ise banka miktar yönetimiyle haftalık vadede politika faizinden fonlama sağladığı repo ihalesini dün açmadı.