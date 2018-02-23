"Timsahlar" Taburu Afrin'e gitti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli "Timsahlar" olarak bilinen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personeli, operasyon bölgesine gitmek üzere Afrin'e uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığında, Bursa Valisi İzzetten Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve personelin ailelerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Küçük ve Hacıoğlu'nun konuşmaları, Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesiminin ardından aileleriyle vedalaşan personel, otobüslerle Yenişehir Havaalanına götürüldü.

2015 yılında Şırnak-Cizre şehir operasyonlarında kahramanlık örneği gösteren ''Timsahlar'', havaalanından uçakla operasyon bölgesine gitti.