Stand-up gösteri için bu sabah Almanya’ya giden ünlü komedyen Sakallıoğlu, ilk kez yurtdışına çıktığını söylerken stüdyoda eğlenceli anlarında yaşanmasına sebep oldu. Kim Kardashian’a benzetilen fotoğrafları için ise “Kalite asla tesadüf değildir. Kilo olarak da benziyorum, bedenimizdeki bazı yerler de birbirlerine aşırı benziyorlar.” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- 'teve2 Magazin Masası'n da eğlenceli dakikalar!
'teve2 Magazin Masası'n da eğlenceli dakikalar!
04 Kasım 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:59
teve2’nin sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı Öztürk ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün sevilen isim Yasemin Sakallıoğlu telefonla bağlandı.
- 'teve2 Magazin Masası'n da eğlenceli dakikalar!
- 5 binin üzerinde organ nakli yapıldı
- Koronavirüs’e kırmızı pancar, formda kalmak için yumurta!
- IMEI kayıt ücreti 2022 yılında ne kadar olacak? Telefon imei kayıt ücreti zam oranı…
- Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis
- Hakan Taşıyan'dan mesaj: Organ nakliyle hayata döndüm!