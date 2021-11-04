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'teve2 Magazin Masası'n da eğlenceli dakikalar!

04 Kasım 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:59

teve2’nin sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı Öztürk ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün sevilen isim Yasemin Sakallıoğlu telefonla bağlandı.


Stand-up gösteri için bu sabah Almanya’ya giden ünlü komedyen Sakallıoğlu, ilk kez yurtdışına çıktığını söylerken stüdyoda eğlenceli anlarında yaşanmasına sebep oldu. Kim Kardashian’a benzetilen fotoğrafları  için ise “Kalite asla tesadüf değildir. Kilo olarak da benziyorum,  bedenimizdeki bazı yerler de birbirlerine aşırı benziyorlar.” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.
 
“teve2 Magazin Masası” hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de…
 

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