'Teşkilat' dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı

Dün gece ilk bölümü yayınlanan 'Teşkilat' dizisi, total'de 10.10 izlenme oranı, AB'de 12.27 izlenme oranı, ABC1'de ise 11.84 izlenme oranıyla rekor kırdı ve sosyal medyada dünya trendlerinde beşinci olurken, ülkemiz sosyal medya gündeminde birinci oldu.

SERDAR'A DEVLET AİLE OLDU

'Teşkilat', Almanya ’da neo nazilerin ailesini katlettiği küçük Serdar'ın Mete Bey'le tanışmasıyla başladı. Mete Bey, küçük Serdar'a artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin himayesinde olduğunu söyledi ve ailesini öldürenleri bulacağına dair söz verdi.'Teşkilat' Mete Bey'in usta bir istihbaratçı olarak yetiştirdiği Serdar'ın sahadaki en önemli rolü üstlendiği Suriye 'deki operasyonu ile devam etti.

Gerçekleştirdiği katliamın ardından Suriye'de gizlenen bir terörist, istihbarat teşkilatının incelikle planladığı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Operasyonda yerli yapım SİHA'lar büyük bir rol üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız, uluslararası arenada son derece etkili 'Şirket' adı verilen karanlık yapı, Serdar'ın imza attığı bu başarılı operasyonun ardından düğmeye bastı. 'Şirket', Türkiye'nin de içinde olduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi'ye verdi.