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"Ters Kapan" uygulamasıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 12:20 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 12:22

Osmaniye Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği ve TEKNOFEST'te sergilen "Ters Kapan" uygulamasıyla, ışık ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.


Projenin danışmanı Öznur Gökşen Dinç, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 13 projeyle TEKNOFEST'e  katıldıklarını söyledi.
 
Akıllı Ulaşım kategorisinde geliştirdikleri "Ters Kapan Projesi"ne  ilişkin bilgi veren Dinç, Ters Kapan Projesi'nin, kazaların büyük bölümüne sebep  olan kırmızı ışık ihlalini azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Geçiş önceliği  bulunan araçların sistemi uzaktan kontrol etmesine izin vermektedir. Sistem  kırmızı ışık ihlalini yüzde yüz engelleyecek şekilde tasarlanmış olup, yerli ve  milli üretim olan Deneyap Kart kullanılarak tasarlanmıştır." dedi.
 
Kırmızı ışık yandığında ters kapanın açıldığını anlatan Dinç, şunları  söyledi: "Sistem, kırmızı ışıkta sürücülerin aniden geçiş yapmasını engelliyor.  Trafik kazalarının yüzde 70'i ışık ihlalinden kaynaklanıyor. Sistem, bu tür  kazalarında önüne büyük oranda geçebiliyor. Ayrıca projemizi Sayın  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Selçuk Bayraktar, Haluk  Bayraktar ile Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar hocamız da  imzalayarak onayladılar. Ayrıca bu projeyle bağlantılı olarak özellikle  İstanbul'da bir karbon salınımı olduğunu düşünüyoruz. Trafikte kırmızı ışıkta  beklerken fazla araç biriktiğinde otomobillerde karbon salınımı artacak yüzde 24  oranında havaya zarar verecek. Seneye de bunun önüne geçmek için çalışmalar  geliştiriyoruz. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilerimizin projeleri hiç  bitmeyecek."

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