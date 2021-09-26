"Ters Kapan" uygulamasıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor

Projenin danışmanı Öznur Gökşen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 13 projeyle TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Akıllı Ulaşım kategorisinde geliştirdikleri "Ters Kapan Projesi"ne ilişkin bilgi veren Dinç, Ters Kapan Projesi'nin, kazaların büyük bölümüne sebep olan kırmızı ışık ihlalini azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Geçiş önceliği bulunan araçların sistemi uzaktan kontrol etmesine izin vermektedir. Sistem kırmızı ışık ihlalini yüzde yüz engelleyecek şekilde tasarlanmış olup, yerli ve milli üretim olan Deneyap Kart kullanılarak tasarlanmıştır." dedi.