'Terörist elebaşlarını helikopterde taşıdılar!'

Çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir diğer terör örgütü DEAŞ ile gizli ittifakına dair ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

