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"Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor" uyarısı

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:56 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:56

Sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yeni neslin teknolojiyi kontrolsüz bir şekilde kullandığını belirterek, başta "obezite" olmak üzere ileride yaşanacak sosyal ve fiziksel bozukluklara ilişkin ebeveynleri uyardı.


Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü  Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, teknolojinin çocuklar tarafından eğitim ve öğretim alanında  kullanımının düşük, oyun ve zaman tüketmek amacıyla kullanımının ise yüksek  olduğunu söyledi.
 
Ebeveynlerin kendi sosyal hayatlarındaki rahatlığı sağlamak uğruna  çocukları cep telefonu, bilgisayar ya da tablete yönlendirerek hata yaptığını  belirten Eraslan, şöyle konuştu:
"Akşam ezanıyla eve giren çocukların yerini ancak şarjı bitince  sosyalleşebilen bir nesil aldı. Prizlere yakın yaşayan, tuvalete dahi cep  telefonu ya da tabletle giden çocuklar obezite, duruş bozukluğu, duygusal ve  sosyal bozukluklar yaşamaya başladı. Ebeveynlerin gerçek hayatın daha güzel ve  eğlenceli olduğunu, teknolojik aletlerin sadece bir araç olarak kullanılması  gerektiğini çocuklarına anlatması gerekiyor. Fakat tam tersine anne ve babalar  'Sen gidip tabletinle oynasana' diyerek, kendilerine zaman oluşturmanın formülünü  kontrolsüz teknoloji kullanımıyla sağlıyor. İleride çocuklarını hastane hastane  gezdirip 'neden bu kadar kilo aldı' sorusunun cevabı çok açık. Çünkü çocuklar  dağda, kırda koşmak yerine tabletin içindeki karakterleri koşturdu."
 
"Çocukların hayatı prize bağlı"
Eraslan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 yılında  yapılan "Türkiye’de Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber  Zorbalık Araştırması" verilerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Verilerine göre ilköğretim öğrencilerinin yüzde 41'inin  bilgisayarları kendi odasında. Çocukların yüzde 56'sı cep telefonunu her gün  kullanıyor. Öğrenciler, tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsalardı  hangisini seçeceklerine yönelik soruya yüzde 75 oranla cep telefonu yanıtını  verdi. Çocukların hayatı prize bağlı. Elektrik gittiğinde konuşamayan,  dertleşemeyen bir nesil yetiştirmemek lazım. Burada görev bizlere, ebeveynlere  düşüyor."
 
Artan ekran kullanımının beraberinde omurga, omuz, dirsek, el ve el  bileğinde ağrılara yol açıp hareket kısıtlılıkları ile birlikte yaşam kalitesinde  azalmaya yol açtığına işaret eden Eraslan, "Literatürde tablet, bilgisayar, cep  telefonu gibi kullanım yaygınlığı artan teknolojik cihazların fiziksel gelişim  üzerindeki bu olumsuz etkilerinin yanı sıra, zamanın büyük bölümünde internet  kullanan ve bilgisayar oyunları oynayan çocukların sosyal gelişimlerinin önemli  ölçüde gerilediği, bu çocukların öz güvenlerinin düşük, sosyal endişe  düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğu saptanmıştır.  Teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenmek zorundayız." dedi.
 

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