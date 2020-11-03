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"Teknoloji tabanlı akıllı mobilya" üretilecek

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 17:19 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 17:19

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, mobilya sektörüne yön verecek projeler geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezi kurulacak.


Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden İnegöl'de "tematik lise"  olarak eğitim veren ve proje okullar arasında bulunan kurumda öğrenciler mobilya  ustası gibi çalışıyor.
 
Fabrika gibi işleyen lisede öğrenciler hem tasarım hem de üretim  aşamasında yer alarak döner sermaye işletmesinden ücret alıyor.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ar-Ge merkezi olarak 20 ilde  belirlenen 36 meslek lisesi arasında mobilya alanında tek olan okulda, teknoloji  tabanlı akıllı mobilyalar ve sistemleri üretilecek.
 
Onay alınmasının ardından Ar-Ge merkezi kurulması çalışmasına başlanan  liseden MEB'e sunulan 5 projeden biri olan akıllı mobilya sistemleri kapsamında,  teknolojinin de yardımıyla fonksiyonel tasarımlar üretilmesi planlanıyor.
 
Ayrıca, her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka  oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içi ve yurt dışında birçok firmaya  satılıyor. Patentli ürünleri de bulunan öğrencilerin yaptığı oyunları yetişkinler  de oynayabiliyor.
 
Meslek lisesi, ilk mezunlarını 2021 yılında verecek.
 
Okul müdürü Şenol Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  öğrencilerin ve öğretmenlerin açılıştan bu yana 4 yıllık süreçte çok güzel  çalışmalara imza attıklarını söyledi.
 
Ahşap oyuncak projesi çerçevesinde 4 patent ve bir de marka tescili  aldıklarını belirten Yoğurtçu, "HSY Tematik Oyuncaklar marka ismi okulumuza  aittir. Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu bütün projelerin içinde yer aldık.  4 yılda okulumuzda 40 yıllık çalışmaya imza attık." dedi.
 
İnegöl'ün bir mobilya şehri olduğunu vurgulayan Yoğurtçu, belirlenen  Ar-Ge merkezleri arasında makine, elektrik gibi alanlarda birden fazla okul  bulunduğunu ancak mobilya ile ilgili tek merkezin kendi okulları olduğunu  bildirdi.
 
Ar-Ge merkezi için hazırladıkları 5 projeden en önemlisinin akıllı  mobilyalarla ilgili olduğunu dile getiren Yoğurtçu, bununla ilgili MEB'e geniş  bir sunum yapacaklarını ifade etti.
 
Öğrencilerin, okuldaki Ar-Ge merkezinde alacakları eğitimle daha  donanımlı hale geleceğine dikkati çeken Yoğurtçu, "İnegöl'deki mobilya  şirketlerine de Ar-Ge merkezi olarak yardımcı olacağız. Büyük firmalarla da  çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiren okul  pozisyonundayız ve henüz mezun vermememize rağmen öğrencilerimiz sektör  tarafından aranan eleman durumundalar. Öğrencilerimizin Türkiye'deki mobilya  sektörüne yön veren kişiler olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Bir mobilyayı birden fazla amaç için kullanabileceğimiz  mekanizmalar geliştireceğiz"
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Şefi Ahmet Alkan ise akıllı  mobilyalar projesinin sektör için çok önemli olduğunu belirtti.
 
Uygun görülmesi halinde uluslararası düzeyde bile işlem görecek  malzeme ve tasarımlar geliştireceklerini aktaran Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fonksiyonel mobilya modern zamanların en ideal mobilya türüdür. Bir  mobilyayı birden fazla amaç için kullanabileceğimiz mekanizmalar geliştireceğiz.  Ayrıca, normal üretim esnasında daha pratik işler, montajlar nasıl yapılır, bir  usta olmadan vatandaş evinde mobilyayı nasıl kolay kendisi kurabilir; bunun  üzerine çalışacağız. Bu konuda iyi ve sağlam bir ekibimiz var. Sektörle beraber  çalışmayı düşünüyoruz. Özellikle elektromekanik işini bizim mobilyalara  aktarmamız lazım. Yakın zamanda uzaktan kumandayla hareket eden birtakım  mekanizmalar geliştirildi, biz bunların bir adım ötesine neler yapılabilir; onun  peşinden gideceğiz. Bu alanda diğer alanların da ortaklaşa çalışacağı bir  platform kurmayı da düşünüyoruz."
 
Şu anda bağlantı sistemi olarak, modüler mobilyalar üzerinde önemli  bir proje konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alkan, bunun yanı sıra  teknolojinin de işin içine gireceği sürme kapak sistemleri konusunda  hazırlıklarının olduğunu anlattı.
 
Geliştirecekleri akıllı mobilyalarla insanların hayatına kolaylık  getirmeyi düşündüklerine değinen Alkan, "Bir mobilyayı küçük değişikliklerle bir  başka şekilde kullanabileceği pozisyona getirecek mekanizmalar üzerinde çalışmayı  düşünüyoruz. Bunlar kısmen metal, kısmen ahşap, kısmen de elektromekanik  çalışacak sistemler." ifadelerini kullandı.
 
11'inci sınıf öğrencisi Büşra Gedik, ahşap akıllı oyuncaklar, öğrenci  ve öğretmen dolapları da ürettiklerini dile getirerek, "Burada geleceğimiz  sigortalanıyor, ileriye dönük hedeflerimiz için yönlendiriyorlar. İç mimar olmayı  hedefliyorum ama bu alanda da kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.
 

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