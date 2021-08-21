21 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9580 -0.15
USD 8,4830 -0.28 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

T3 Vakfından "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara ilişkin açıklama!

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 17:50

T3 Vakfından "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Vakıf, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor" açıklamasını yaptı.


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), gündeme getirilen iftiralara ilişkin olarak, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kez daha gündeme getirilen iftiralara cevabımızdır. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma eklenen açıklamada, T3 Vakfı'nın 73 paydaşıyla birlikte 4  yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlediği  belirtildi.

TEKNOFEST paydaşlarının, bu organizasyonda yarışmalar düzenlediği, bu  yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunduğu, malzeme  destekleri, ödüller verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem  maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST'in  paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile  2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor,  böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer paydaş kurumlar  gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para  aktarmıyor. Kendi düzenlediği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan  gerçekleştiriyor.

Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli heyeti  Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar'ın  ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz. İftiralarla hukuk önünde  hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Bu iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları  kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce  milletimizin."

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter  hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne  yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. 'Gelin el ele ülkemize  faydalı bir iş yapalım.' desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef  bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken  yorulmalı..." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

TEKNOFEST T3 Vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.