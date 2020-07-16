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"Tarkan beni takipten çıkardı"

16 Temmuz 2020 Perşembe - 12:08 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 12:08

Sosyal medya hesabından çok az kişiyi takip eden Tarkan'ın, Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'yı takip etmesi dikkat çekmişti.


Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Twitter’da Tarkan’ın kendisini takip etmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben Twitter’ı hiç kullanmıyordum. Kardeşim, Tarkan’ın beni takip ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Tarkan’ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Onu takip edince beni takipten çıkardı. Onu seviyorum, takipten c¸ıkarmayacagˆım.”
 
 
 
 

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