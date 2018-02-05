05 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.790 -0.28 EURO 4,6940 -0.23
USD 3,7700 -0.13 ALTIN 161,590 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

‘Tank katili’ Javelin şüphesi

05 Şubat 2018 Pazartesi - 9:48 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 10:00

Afrin'in kuzey doğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde YPG'li teröristlerin Türk tankını vurup 5 askeri şehit ettiği anti tank füzesinin 'tank katili' Javelin olabileceği iddia ediliyor.


ABD'nin binlerce TIR silah verdiği örgüte bu silahlardan da verdiği daha önce gündeme gelmişti. Ancak bu silahlardan daha etkili olan ve ileri teknoloji ürünü olarak gösterilen Javelin anti tank füzelerinin de örgüte verildiği, YPG'nin Rakka operasyonunda bu silahları kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin de ABD'den Javelin anti tank füzesi satın almak istediği, ancak Pentagon'un buna yanaşmadığı da biliniyor. ABD'nin terör örgütü YPG'ye sayıları bini bulan tank savar füzesi verildiği, Afrin harekâtı sırasında da örgütün Türkiye'ye karşı Javelin, Milan ve Tow anti tank füzeleriyle saldırabileceği değerlendiriliyordu.
 
 
GÜDÜMLÜ FÜZE
 
Javelin anti tank füzesi, tanklara olduğu kadar helikopterlere karşı da kullanılıyor. Javelin, ateşlendikten sonra 150 metre kadar havaya yükselebiliyor ardından hedef aldığı tanka havadan dalış yaparak vurabiliyor.
 
Kaynak: Sabah

ETİKETLER

Javelin füzesi Türk tankı tank saldırısı YPG
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.