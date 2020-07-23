Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de bir mekandaydı. Arkadaşlarıyla buluşan Esmersoy, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan Burcu Esmersoy , işleri için İstanbul 'a geldiğini söyledi: Çekimlerimiz vardı, onlar için geldim. Yeniden tatile gideceğim.

Pandemi sürecinde dikkatli olduğunu belirten sunucu, "Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Yakın ve güvendiğim arkadaşlarımla buluşuyorum. Dikkat ediyorum” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı pozları ile dikkat çeken Burcu Esmersoy, “Uzun süre tatil yapmamıştım, şimdi acısını çıkartıyorum. Bolca bikinim vardı, onları deniyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz /Milliyet