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'Taklitle star olunmaz'

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 10:23

Aleyna Tilki’nin Eurovision çıkışına Begüm Polat cevap verdi: “Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz.”


Begüm Polat, önceki akşam Sortie’deki Kaşıbeyaz Kebap’taydı. Polat, “Eurovison’da Türkiye’yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum” çıkışında bulunan Aleyna Tilki’ye, şu sözlerle gönderme yaptı:
 
“Eurovision’u yerel buluyorlarmış, nasip olursa ben ülkemi ileride orada temsil etmek isterim. Çünkü ben globalliğe yerellikten oynamak isterim. Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz. Sen ülkendeki temalarla, özünle globale çıkarsan star olursun.” Öte yandan Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu?’ türküsünü yorumlayan Polat, en büyük takipçilerinin tarım işçileri, uzun yol TIR şoförleri ve Tofaşçılar olduğunu söyledi.
 

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