'Taklitle star olunmaz'

Begüm Polat, önceki akşam Sortie’deki Kaşıbeyaz Kebap’taydı. Polat, “Eurovison’da Türkiye’yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum” çıkışında bulunan Aleyna Tilki’ye, şu sözlerle gönderme yaptı:

“Eurovision’u yerel buluyorlarmış, nasip olursa ben ülkemi ileride orada temsil etmek isterim. Çünkü ben globalliğe yerellikten oynamak isterim. Dünya star larını taklit ederek dünya starı olunmaz. Sen ülkendeki temalarla, özünle globale çıkarsan star olursun.” Öte yandan Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu?’ türküsünü yorumlayan Polat, en büyük takipçilerinin tarım işçileri, uzun yol TIR şoförleri ve Tofaş çılar olduğunu söyledi.