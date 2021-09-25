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'Takı' dehşeti! Kayınpeder damada silah çekince ortalık karıştı

25 Eylül 2021 Cumartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 16:57

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir sitede sabah saatlerinde 4 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Ayaklarından yaralandığı belirlenen 4 kişi kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alındı. Olayın takı kavgası nedeniyle yaşandığı iddia edildi.


Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen B.K. ve Ü.Y.K. adlı doktor çift, 4 altın bilezik yüzünden tartıştı.
 
AKRABALAR DA KAVGAYA KARIŞTI 
 
Bileziklerin kimde kalacağı konusundaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan karı kocanın akrabaları da tartışmaya karıştı.
 
"KAYINPEDER, DAMADI VE DÜNÜRÜNE SİLAH ÇEKTİ" 
 
Bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada Kastamonu'dan geldiği belirlenen gelinin babası emekli astsubay B.B. silahını çekerek damadı Ü.Y.K., dünürü H.K., dürünün eşi M.K. ve damadın kız kardeşi E.K.'ya ateş etti.
 
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 
 
B.B.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.
 
GELİNİN BABASI GÖZALTINA ALINDI 
 
Silahlı saldırı gerçekleştiren emekli astsubay B.B. ise cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (Habertürk)

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