'Taburcu ve Gel gel kariyerimin en önemli şarkılarıdır...'

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın bu bölümüne şarkıcı Berkay konuk oldu.

Berkay programda, kariyeri ve kızları ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Taburcu” ve “Gel gel” isimli şarkılarının kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Berkay, kızları Arya ve Zeynep’ten de bahsetti. Kızlarının onun için çok kıymetli olduğuna değinen ünlü şarkıcı “Hayat kızlarımdan öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. Gönlümde açılmayan bir kapı, başka bir sevgi varmış. Her türlü duyguyu tattığımı zannediyormuşum, onlarla birlikte bir gönül kapım açıldı. Ben hayatımda yaşamadığım bir aşkı sevgiyi yaşıyorum. Allah’ta yaşamak isteyen herkese nasip etsin.” dedi.