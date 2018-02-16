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Son dakika... 'Savaşa hazır olalım!'

16 Şubat 2018 Cuma - 13:32 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 15:54

ABD'nin yeni Avustralya Büyükelçisi olmak üzere aday gösterilen Amerikalı Amiral Harry Harris, Çin'in askeri açıdan giderek büyüdüğünü belirterek, ABD'nin bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.


ABD Kongresi'nde konuşan Harris, Çin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hakimiyet kurmak olduğunu savunarak "Çin'in niyeti kristal kadar açık. Bunu görmezden gelerek kendimizi tehlikeye atıyoruz. Çin'in uluslararası kurallara dayalı düzenin altını oymak için çalışacağından endişe ediyorum" dedi.
 
Amiral Harris, Çin'in askeri açıdan etkileyici büyümesinin yakında ABD'ye her alanda meydan okuyacak noktaya gelebileceğini ifade etti.
 
SAVAŞA HAZIRLIK YAPILMALI
 
Harris, "Caydırıcılık ve savaş kazanma fikrine gelirsek ben bir askerim. Bir savaşı önlemeye çalışırken, bir yandan da savaş için plan yapmanın ve kaynak hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bir savaşı sürdürebilmek önemlidir aksi halde kağıttan kaplan olursunuz. Umarım iş Çin'le çatışma noktasına gelmez ama eğer gelme ihtimaline karşılık hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

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