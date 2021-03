'Süveyş Kanalı'na alternatif en uygun rota 'Orta Koridor''

Bakan Karaismailoğlu, 'Ever Given' gemisinin karaya oturması sonrasında ticaretin durma noktasına geldiği Süveyş kanalındaki son durum ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 23 Mart Salı sabahı Panama bandıralı Ever Given adlı geminin, Çin'den Hollanda 'nın Rotterdam Limanı'na giderken şiddetli rüzgar ve kanalın bank etkisi nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olduğunu hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu, "Ever Given, dünyanın üretim merkezi Çin'de fabrikaların kapandığı Çin Yeni Yılı'nın ardından ticaretin toparlanmaya başladığı, işletmelerin koronavirüs kısıtlamalarının gelecek aylarda hafifletileceği umuduyla stoklarını yenilemeye çalıştığı yoğun bir dönemde karaya oturmuştur" dedi.